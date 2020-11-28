Mamak liderliğe yükseldi

Toki 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu'nunda oynanan maçta Osman Zeki Tepekurdu en skorer oyuncu olurken yeşil-beyazlılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Mamak GSK, 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrılarak önemli bir avantajı da yakalamış durumda.

Önemli olan istikrarı korumak

Liderlik hedefine kısa sürede ulaştıklarını ifade eden Başantrenör Cengiz Özenci, "Bundan sonra önemli olan ise liderliği korumak. Nitekim bunu başaracak potansiyelde bir takımız. Önemli bir galibiyet serisi yakaladık ve bu seriyi sezon sonuna kadar koruyarak kupayı kaldıran takım olmak istiyoruz" dedi. Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, 29 Kasım saat 15.00'te Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda Zeytinburnu Irmak Spor Kulübü ‘nü ağırlayacak.