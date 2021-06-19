Mamak Peyami Safa Anaokulu ilk mezunlarını verdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan ve okul öncesi eğitim veren Peyami Safa Anaokulu ilk mezunlarını verdi.

Mamak Belediyesi'nin okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla hizmete açtığı Peyami Safa Anaokulu'nda karne coşkusu yaşandı. Miniklerin karne coşkusuna Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de ortak oldu. Minikler karnelerini Köse'nin elinden aldı.

Çocukların karne sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Köse, “Bir kenti geliştirmek, güzelleştirmek, üst yapısını, alt yapısı yapmak bizim görevimiz ama bunun yanı sıra o kentin insanların da kendilerini sosyal ve kültürel anlamada geliştirmeleri konusunda destek olmak ta bizlerin en önemli görevlerinden. Türkiye'mizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek bizlerin en önemli görevi. Mamak Belediyesi olarak çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri anlamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ailelerimize çocuklarınızı bizlere güvenip bizlere emanet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün burada ilk kez karne heyecanı yaşayan çocuklarımız tebrik ediyorum” dedi.