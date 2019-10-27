Mamak potada seriye aldı

haftasında Samsunspor'a konuk olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, karşılaşmadan 66-73 galibiyetle ayrıldı.

Maçta Ricky Tarrant 28 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Mustafa Baki Görür 18 sayı, 4 ribaund, 2 ile asist öne çıkan isimler oldu. Yeşil-Beyazlılar galibiyeti ise asker selamı ile kutladı.

Karşılaşmaya 11-2 seriyle iyi başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, kısa sürede rakibi karşısında zorlanmadan öne geçti. 10-2 seri ile hızlı bir cevap veren Samsunspor, farkın açılmasına izin vermedi. Kalan dakikaların çekişmeli geçtiği ilk çeyreği 15-18 Mamak Belediyesi Basketbol Takımı önde tamamladı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci çeyrekte, ev sahibi farkı eriterek öne geçti. Kıran kırana geçen ikinci çeyrekte Samsunspor üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 36-29 önde gitti.Üçüncü çeyreğe Ricky Tarrant'la hücumda iyi başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, arka arkaya kaydettiği sayılarla liderlik mücadelesini sürdürdü. Her hücuma cevap vermesini bilen Samsunspor, yakaladığı ritimle üçüncü çeyreği de önde tamamladı. Son çeyreğe iyi bir seri yakalayarak başlayan Yeşil-Beyazlılar, tekrar öne geçmesini bildi. Kalan dakikalarda rakibine geçit vermeyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, karşılaşmadan 66-73 galibiyetle ayrıldı.