Mamak potaya ilk transferlerini yaptı

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, kurucu ve skorer gard pozisyonlarında oynayan Tyron Harris ile pivot Chance Comanche'yi renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon başarılı performansı ile göz dolduran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Bu yıl şampiyonluk hedefi ile kadrosunu güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlılar kurucu ve skorer gard pozisyonlarında oynayan Tyron Harris ve pivot Chance Comanche'yi transfer etti.

“Başarıyı kucaklayan takım olmak istiyoruz”

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Başantrenörü Murat Dikmen ise başarılı bir sezon geçirmek istediklerini ifade ederek, “Sezona iddialı bir takım kurmak adına transfer çalışmalarımızı başlattık. Takıma hangi sporcunun daha fazla katkı vereceği konusunda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bu disiplini sezon sonuna kadar götürerek, başarıyı kucaklayan takım olmak istiyoruz” dedi.