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Mamak rahat kazandı

Türkiye Basketbol Ligi 10.

Haftasında deplasmanda Nadir Gold İstanbul Basket ile karşılaşan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 75-90 mağlup etti. Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Yeşil-Beyazlılar topladığı 15 puanla sıralamada ise 5. sıraya yükseldi. Maçta Yeşil-Beyazlılardan, Diante Watkins 19 sayı-14 asist, Mustafa Baki Görür 16 sayı-7 ribaund-4 asist, Umar Atın 13 sayı-5 ribaund ile öne çıkan isimler oldu.



Pota altında geçit vermediler


Ev sahibinin etkili oyunu ile başlayan ilk çeyrekte, direnç göstererek cevap veren Yeşil-Beyazlılar farkın açılmasına engel oldu ve periyodu 24-21 geride kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibine üstülüğünü kabul ettirdi ve farkı çift haneler çıkartarak soyunma odasına 51-41 önde gitmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte de yakaladığı ritmi koruyan Yeşil-Beyazlılar farkı açmayı sürdürdü. Ev sahibi Nadir Gold İstanbul Basket dış atışlarla farkı eritmeye çalışsa da Yeşil- Beyazlılar bu periyodu da 71-59 önde tamamlamayı başardı. Son çeyrekte de rakibine geçit vermeyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sahadan 75-90 galip ayrılarak önemli bir galibiyete daha imza attı.



Murat Dikmen: "Güzel bir seri yakaladık"


Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Baş Antrenörü Murat Dikmen, “ Çıktığımız son 5 maçta 4 galibiyet alarak güzel bir seri yakaladık. Başarı grafiğimizi daha da yükselterek ligde üst sıralarda yer almak istiyoruz. Bunu da başaracak potansiyelimiz ve yeteneklerimiz var” dedi.

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