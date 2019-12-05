Mamak, Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

Yozgat Dernekler Federasyonu'nun düzenlendiği ve Mamak Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası'nın şampiyonunu penaltılar belirledi.

24 takımın katıldığı turnuvanın final maçında Gedik Hasanlı Spor ve Yazılıtaş spor karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarda Gedik Hasanlı kazanarak turnuvanın Şampiyonu oldu. Mamak Şehir Stadı'nda oynanan maçı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç tribünden izledi.

"Tesislerimizde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz"

Mamak genelinde spor alanında çalışmalar yapıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Alt yapıya çok önem veriyoruz. Spor okulları açarak geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz. Tesislerimiz artık eğitim merkezi haline geldi. Dileriz ki tesislerimizde sportif branşlarda eğitim alan genç yeteneklerin arasından da Rıza Kayaalpler, Naim Süleymanoğulları yetişir. Nitekim bugün burada Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkan Köse'ye teşekkür

Düzenlenen turnuva ile Başkent'te yaşayan Yozgatlı vatandaşların hemşerilik bağlarını daha da güçlendiğini kaydeden Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, "Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin güzel Mamak'ın sporla yaşamasına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yozgatlı Dernekler Federasyonu olarak hemşerilerimizi bir araya getirmekten son derece mutluyuz. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.