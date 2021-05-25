Mamak Şahap Gürler Pazaryeri açılış için gün sayıyor

Toplam bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen kapalı pazar yeri, bölgeyi modernleştirmek ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için tasarlandı. Yapımında sona gelinen pazar yeri tamamlandığında hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar hava şartlarından etkilenmeyerek, rahatça alışveriş yapacak.

“Hizmet üretirken önceliğimiz milletimizdir”

Mamak'ın yirmi dördüncü pazar yerine kavuştuğunu kaydeden Başkan Köse, pazar yerinin çevresindeki asfaltlama çalışmasının ardından önümüzdeki hafta hizmet vermeye başlayacağının altını çizerek, “ Burada eksikliği hissedilen en büyük ihtiyaçlardan biri de pazar yerimizdi. İnşallah onu da çözüme kavuşturduk. Pandeminin en ağır şekilde kendisini hissettirdiği bu dönemde bile hamd olsun, devletimize güvenerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Temennimiz, mahcup olmadan yatırımlarımızı tamamlamak. Hizmet üretirken önceliğimiz milletimizdir. Asl olan Mamak'ımızdır, vatandaşımızdır. Kapalı pazar yerlerimizin sayıları artacak İnşallah. Şimdiden Yeşilbayırlı ve Şahap Gürlerli hemşehrilermize hayırlı olsun” dedi.