İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mamak sokak hayvanlarını unutmadı

Mamak Belediyesi, kış şartlarında doğadaki hayvanları unutmuyor.

İlçe genelinde ağır kış şartlarının olumsuz etkilerine karşı tüm tedbirler alınırken, doğadaki hayvanlara da şefkat eli uzatılıyor.


Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlik hizmetleri ekipleri, kışın doğadaki hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için yemek artıkları, kuru yem ile protein ve enerji değeri yüksek mamaları ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor.


Sosyal belediyecilik kapsamında sokak hayvanları için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Şefkat elini tüm canlılara uzatmaya çalışıyoruz. Özellikle soğuk kış aylarında sokak hayvanları yemek bulmakta oldukça zorlanıyor. Belediye olarak belirlediğimiz noktalarda besleme yaparak, aç kalmalarını engelliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.