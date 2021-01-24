İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mamak sokaklarında müzik resitali

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde sanata ve sanatçıya desteğini devam ettiren Mamak Belediyesi, vatandaşları müzik ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.


Hafta sonunu daha eğlenceli hale getirerek vatandaşlara keyifli dakikalar geçirmeleri için müziği sokağa taşıyan Mamak Belediyesi'nin bu haftaki konukları Roman sanatçılar oldu. Güneşli ve güzel havada birçok eseri enstrümanlarıyla çalıp söyleyen müzisyenler vatandaşların büyük beğenisini toplarken, evlerinden kimi alkışla tempo tuttu kimi de o anları cep telefonu ile kayda aldı.


Müzisyenlerin pandemi nedeni ile eğlence mekanları başta olmak üzere mesleklerini icra edebilecekleri iş yerlerinin kapalı durumda olmasından dolayı zor günler geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu zor zamanlarda hem sanatçılarımıza destek oluyoruz hem de vatandaşlarımızı gerek dijital ortamda gerekse sokaklarda sanatla buluşturuyoruz. Ümit ediyorum ki hükümetimizin yaptığı başarılı çalışmalar sayesinde bu virüsten kurtulacağız ve sanatsal etkinlikleri hep birlikte izleyip dinleyeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.