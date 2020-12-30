Mamak yeşil alanda altın çağlarını yaşıyor

Yaptığı parklarla sadece Mamaklıların değil tüm başkentin nefes almasını sağlayan Mamak Belediyesi, Ankara'ya yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Belediye, 2020 yılında 10 yeni park inşa ederek, Mamak'taki park sayısını 365'e çıkardı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının 3,38 metrekare olduğu Mamak'ta yine bir yılda 26 park revize edildi. Yine parklar ve yeşil alanlarla birlikte Mamak'taki boş tarım arazilerini de değerlendiren Mamak Belediyesi, Gökçeyurt ve Üreğil Millet Bahçesi'nde bulunan tarım arazilerinde de meyve sebze bahçeleri ve lavanta bahçeleri oluşturdu.

2021'de yeşil atağı devam edecek

2020'de yeşil alan yatırımında en önemli başarılarının Ekoköy projesinin yanı sıra boş tarım arazilerini değerlendirmek olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başlattıkları yeşil seferberliği kapsamında 2020'de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün elinin değdiği her yerin yeşillendiğini belirtti. Köse, “Mamaklı güzel hemşehrilerimiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Yeni yeşil alanlar üretmede ve çevreci belediyeciliğe katkılar sağlamada önemli başarılara imza attık. En önemli başarımızda tarım arazilerimizde üretime destek vererek tarıma yeni bir farkındalığın oluşturulmasıydı. Sağlıklı gıda üretimi alanında istendiği takdirde büyük verim alabileceğimizi tarım projelerimizle gördük. Yerli üretimin doğal bereketini vatandaşlarımızın ayağına getirdik. Yeşil alan miktarımızı daha da arttıracağız. Hemşerilerimize, doğa ile buluşabilecekleri yeni alanları üretmeye devam edeceğiz. 2021 yılı daha yeşil belediyeciliğin, daha çok çevreci belediyeciliğin Mamak'ta sahnelendiği bambaşka bir yıl olacak” dedi.