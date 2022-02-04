Mamak Yeşilbayır Millet Kıraathanesi'nin açılmasına günler kaldı

Mamak'ta inşa edilen Yeşilbayır Millet Kıraathanesi, 5 Şubat günü hizmet vermeye başlayacak.

Yeşilbayır Millet Kıraathanesi Mamaklılara hizmet vermek için gün sayıyor. 5 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de açılışı gerçekleşecek olan Yeşilbayır Millet Kıraathanesinin mahalle sakinlerinin uğrak noktası olması bekleniyor.

“Yeni buluşma noktası olacak”

Yüzlerce yıllık medeniyet geçmişimizden gelen kıraathane geleneğinin, günümüzde de yaşatıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Millet kıraathanelerimiz vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunuyor. Hemşehrilerimizin sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak olan millet kıraathanelerimiz, inanıyorum ki Mamaklıların yeni buluşma noktası olacak" dedi.