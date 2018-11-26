Mamak Zabıtası 82 bin işlem yaptı

2018 yılına yoğun bir mesai ile devam eden Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri, yılbaşından bugüne kadar seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, geri dönüşüm çalışmalarından iş yeri denetimlerine, pazarcı esnafı denetiminden iş yeri şikayetine 82 bin 59 kalemde işlem gerçekleştirdi. Yıl boyunca çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten zabıta ekipleri en fazla işlemi ise 71 bin 969 işlemle pazarcı esnafına yönelik yaptı.

Kontrol ve denetimler devam edecek

Zabıta ekiplerinin halkın huzur ve refahının yanı sıra sağlığının da korunması için kanunlar çerçevesinde kontrol ve denetimlerine devam edeceği belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Zabıta ekiplerimiz özverili bir şekilde çalıştı ve bundan sonrada çalışmalarına devam edecek. Vatandaşımızın nitelikli ve kaliteli bir yaşam standardında hizmet alması bizim için her şeyden önce geliyor” dedi.