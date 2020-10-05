Mamak Zabıtası'ndan korona virüs denetimi

Pandemi süresi boyunca Mamak genelinde 4 bin 986 işyerine denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, işletmeleri kurallara riayet etmeleri yönünde uyardı. Temizlik, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğinin altın çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,“ Tüm ekiplerimiz sahada denetimlerini sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde denetimlere aralıksız devam ediyoruz. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Normal hayatımıza dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

Esnaf hem uyarıldı, hem bilgilendirildi

Mamak Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler salgına karşı tedbirleri elden bırakmıyor. Lokanta, kafe, restoran, kahvehane, berber, güzellik merkezleri, market, kasap gibi tüm işyerlerinde 14 kural ve maskesiz girilmez uyarıları eksik olan işletme sahiplerine gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.