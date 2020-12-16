İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mamak'a 25'inci pazar yeri yapılıyor

Mamak Belediyesi, ilçeye yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor.

Semt pazarlarını mahallelerin istek ve ihtiyaçlarına göre işlevsel hale getiren Mamak Belediyesi, Şahap Gürler Mahallesi'nde yeni semt pazarı inşa ediyor.


Bin 500 metrekarelik alanda yapımı yüzde 35 seviyesine ulaşan pazar yerinin içinde yer alacak zabıta noktasının ince işleri devam ediyor. Çelik çatı imalatına da başlanacak pazar yeri tamamlandığında hem pazar esnafının hem de vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmeyerek rahatça alışveriş yapmaları sağlanacak.


Mahalle sakinlerinin rahat ve güvenilir bir biçimde alışveriş yapabilecekleri semt pazarında her detayı düşündüklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak'ta 12 kapalı, 11 açık olmak üzere 24 pazar yeri olduğunu, pazar yerinin tamamlanmasıyla Mamak'ın toplamda 25'inci pazar yerine kavuşacağını söyledi. Pazar yerinin aydınlatma sistemlerinden güvenlik noktalarına kadar konforlu olacak şekilde dizayn edileceğini de vurgulayan Köse, pazar yerinin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.