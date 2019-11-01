İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mamak'a akademik çıkarma

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.

Dr. Neriman Aral ve bölüm başkanlarından oluşan heyet, Mamak Belediyesi Aile Merkezlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Dr. Neriman Aral, bölüm başkanları ile birlikte Mamak'taki aile merkezlerini ziyaret etti. Heyete Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Başkan Danışmanı Ali Osman Koca, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cengiz Keskin, Muhtarlıklar ve Sosyal Yardımlar Müdürü Ali Bozdağ eşlik etti. Üniversite-belediye işbirliği ile aile merkezlerinde yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapılan ziyarette, şehrin ve bölgenin genel durumu hakkında da istişarelerde bulunuldu.


Yapılacak çalışmalar kapsamında akademisyenlerin ilçenin soysa-kültürel gelişiminde önemli bir rol oynayacağını ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Hizmet çerçevemizi temelleri sağlam unsurlar üzerine inşa ederek aile merkezlerimizde, el becerisi kazandırmanın dışında kişisel gelişime de katkı sunacağız” dedi.


Prof. Dr. Neriman Aral da, “Yapılacak çalışmalar kapsamında fakültemizin her bir bölümü kendi alanında destek sunacağına inanıyor, Mamak Belediyesine işbirliği çerçevesinde bizleri tercih ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.