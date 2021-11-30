Mamak'a bir Mahalle Konağı daha

7'den 70'e herkese hizmet verecek geleneklerimizi ve kültürümüzü yansıtacak olan Eski Bayındır Mahalle Konak'ı 4 Aralık Cumartesi günü Saat 14.00'dahizmete açılacak. Mahalle konaklarının Mamaklıların sosyalleşmesine önemli katkıda bulunacağını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Konaklarımızı mahalle halkımızın ihtiyaçlarını gözeterek inşa etmekle birlikte, kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlıyoruz. Tarihi Ankara evi görünümünde olan, bu tarih kokan yapıyı kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

"Değerlerimize sahip çıkarak, mahalle kültürünü yaşatacağız"

Vatandaşın kına gecesi, asker uğurlaması, taziye ve özellikle kış aylarında akşamları muhabbet edip, hoşça vakit geçirebileceği köy konaklarının sayılarını gün geçtikçe artıracaklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizim kültürümüzde mahalle, birlik ve beraberliğin yanı sıra dayanışmanın da en önemli simgesidir.

Değerlerimize sahip çıkarak mahalle kültürünü yaşatacak projelerimizi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konaklarımız hem bölge sakinlerimize hem de ilçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.