Mamak'a kar çok yakıştı

Başkent'te etkili olan kar yağışının sonrası ardında Mamak'ta oluşan kartpostallık manzaralar görenleri adeta büyüledi. Mamak'ta tam bir görsel şölene dönüşen kar yağışı adeta tablo gibi görüntüler ortaya çıkardı. Dinlenme alanları, parklar ve bahçelerde kullanılan ışıklandırmalarla birlikte yağan kar estetik görüntüler oluşturdu. İlçe genelinde muhtemel aksaklıkların yaşanmaması adına tüm tedbirlerin alındığı Mamak'ta, vatandaşlara sadece karın güzellikleri ve tadını çıkarmak kaldı.

Hemşehrilerimize de sadece karın keyfini yaşamak kalıyor

Özellikle karın yağmasıyla geceleri Mamak'ın bambaşka bir görüntüye ev sahipliği yaptığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “1000 personel ve 100 araç ile 161 kritik noktada aldığı önlemlerle birlikte ilçede hayatın normal akışında ilerlemesini sağlamaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz 7/24 sahada çalışmalarını sürdürerek muhtemel aksaklıkların önüne geçiyor. Hemşehrilerimize de sadece karın keyfini yaşamak kalıyor" dedi.