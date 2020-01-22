Mamak'ın altın yumrukları Ankara şampiyonu

Başarılı eldivenler 16-19 Ocak tarihinde 19 Mayıs Şefik Tetik Boks Merkezi'nde düzenlenen Ankara Boks Şampiyonu'nda 20 birincilik, 9 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek, takım halinde Ankara Şampiyonu oldu. Sporun her branşına hizmet ettiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Spor kulübümüzde gençlerimiz profesyonelliğe giden yolda büyük bir öz güven kazanıyor. Takımımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

27 kulüpten, 197 sporcunun katıldığı müsabakada 20 Şampiyon çıkaran Boks Takımı'nı tebrik eden Köse, “Gençliğe güvenimiz tam. Spor aslında bir mücadeledir. Başarıya ulaşma mücadelesidir. Sporda yenilgi önemli değil mühim olan mücadeleyi sonuna kadar sürdürmektir” dedi.