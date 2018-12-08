Mamak'ın evinde bileği bükülmüyor

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, evinde ağırlandığı Final Spor'u 65-56 mağlup etti.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, evinde ağırlandığı Final Spor'u 65-56 yendi. Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçta yeşil-Beyazlılar'dan Erkan Tılmaz 16 sayı, 4 ribaund, 4 asist, Ercan Bayrak 14 sayı, 3 ribaund öne çıkan isimlerden olurken, yeni transfer Reginald Becton Buckner'ın hem hücumda hem de savunmada başarılı performansı göz doldurdu.

Son periyotta maçı kopardılar

Maça hızlı başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ilk dakikalarda 7-0'lık seri yakaladı. Rakip takım ilerleyen dakikalarda etkili hücumlarıyla öne geçmeyi başarsa da Yeşil-Beyazlılar ilk periyodu 18-11 önde kapatmayı bildi. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Yeşil-Beyazlılar farkı çift hanelere çıkartarak soyunma odasına 38-20 önde gitti. Üçüncü periyotta rakibin dış atışlarına engel olmayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı elde ettiği önemli avantajı koruyamadı ancak bu periyodu da 50-44 önde kapatmasını bildi. Düşük tempoda oynanan son çeyrekte iyi savunma yaparak farkı 10 sayıya kadar çıkaran Yeşil-Beyazlılar, Erkan Yılmaz'ın smacı ve Erick Neil'in harika asistleriyle maçtan 65-56 galip ayrıldı.

“Bu başarılı performansı deplasman maçlarında da göstermeliyiz”

Soyunma odasında sporcuların sevincine ortak olan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kendi sahamızda bileği bükülmeyen bir takımız. Bu başarılı performansı deplasman maçlarında da göstermeliyiz. Nitekim bunu başaracak yetenekteyiz. Bugün buraya gelen taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye ettiniz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.