Mamak'ın evinde bileği bükülmüyor

hafta kapanış mücadelesinde Mamak Belediyesi, konuk ettiği Akhisar Belediyesi Basketbol Takımı'nı 89-67 gibi net bir skorla mağlup etti. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta yeşil-beyazlılardan Marlain Veal 19 sayı-9 asist, Chance Comanche 18 sayı-12 ribaund, Melih Kapucu 15 sayı, Kaan Sarıaslan 11 sayı ile öne çıkan isimler oldu.

Yeşil-beyazlıların her zaman yanında olan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, belediye başkan yardımcıları ve kulüp yöneticileri ile birlikte maçı protokolden izledi. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, aldığı galibiyetle ligdeki konumunu korudu.

İkinci yarıda maçı kopardılar

Karşılaşmanın ilk dakikalarında maça iyi başlayan konuk ekip 8-0'lık seriyle skoru 10-5'a getirdi. Son bölümde etkili hücumları sayıya çeviren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı skora denge getirmeyi başardı. Kalan dakikalarda üstünlüğün el değiştirmeye devam ettiği karşılaşmada ilk çeyreği arka arkaya kaydettiği üçlüklerle yeşil-beyazlılar 18-16 önde kapattı. İkinci çeyreğe de etkili başlayan konuk ekip 6-0'lık seri ile tekrar öne geçmeyi başardı. Cevap vermekte gecikmeyen yeşil-beyazlılar 14-0'lık seri ile farkı çift hanelere çıkardı ve devre arasına 41-37 önde gitti. Üçüncü çeyreğe çizginin gerisinden yüzdeli başlayan Ankara ekibi farkı tekrar çift haneye çıkardı. Bu dakikalarda oyundan düşen konuk cevap vermekte zorlandı. Üçüncü çeyrek 63-45 gibi farklı bir skorla ve Mamak Belediyesi'nin üstünlüğü ile geçildi. Oyundan tamamen düşen konuk ekip karşısında rahat bir son çeyrek geçiren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 89-67 galibiyetle ayrıldı.