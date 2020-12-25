Mamak'ın Lalahan stadı yenileniyor

Yenilenen stat, spor salonları, tribünleri ve özel aydınlatmalarıyla dikkat çekecek.

Mamak'ta birçok spor yatırımını hayata geçirerek hızla tamamlayan Mamak Belediyesi, Lalahan Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin futbol maçı yaptığı alan üzerine planladığı semt stadının startını verdi. 14 bin 505 metrekarelik alan üzerine projelendirilen semt stadı, içerisinde pek çok ekstra donatıyı da bir arada bulunduracak. Çevre hatılları ve betonarme imalatları başlayan stadın, saha içi ve saha çevresinin drenaj sisteminin de yapımına başlandı.

Türkiye'de yeni tesisleşme sinerjisi paralelinde Mamak'a yeni bir stat kazandırmak istediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Göreve gelirken en büyük hedeflerimizden biri Mamak'ı sporla anılır bir kent haline getirmekti. Hayata geçirdiğimiz farklı projelerle sporun her alanında bir gelişme dönemine girdik. Lalahan Stadı çok önemli bir stat. Hazırladığımız yenileme projesiyle bu stadı adeta bir spor kompleksine dönüştürüyoruz, mükemmel hale getiriyoruz. Birçok yatırım hedefiyle gençlerimiz için yapacağımız daha çok projelerimiz var. Mamak her yönüyle sürekli bir şekilde gelişen ve yıldızlaşan bir ilçe. Biz gençlerimiz için daha iyilerini ve daha yenilerini yapacak güce sahibiz. Yeter ki çocuklarımız spor yapsın. Hedefimiz ilçemizi sporla ve başarılı sporcularımızla anılır bir kent haline getirmek. Bunun için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya hazırız. Lalahan stadı sadece stat değil, sportif tesisleriyle insanlarımıza buluşma imkanı sağlayan bir alan olacak. Futboluyla da bu marka değerini daha fazla arttıracak. Mamak'taki spor camiasına ve spor kulüplerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Stat ayrıca FİFA standartlarına uygun olacak. Yeni yüzüne kavuşacak emektar semt stadında 68x105 m ölçülerinde çim saha, 2 adet 14 kişilik, 1 adet 6 kişilik yedek oyuncu kulübesi, 800 kişilik koltuk, 200 metrekarelik soyunma odaları, kamera sistemi, ses sistemi, skorboard yer alacak. Stada aynı zamanda profesyonel saha aydınlatması yapılacak.