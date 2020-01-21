Mamak'ın mahalleleri pırıl pırıl

Mamak'ta köşe bucak temizlik tüm hızıyla devam ediyor. 250 kişiden oluşan hizmet ordusu, bu hafta Çağlayan Mahallesini baştan sona temizledi.

Yol tabelaları, otobüs durakları detaylı temizlenirken, çöp konteynerlerinin tamiri, parklarda bakım ve ağaç budamaya kadar detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, bir yandan da yol bakımı, asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirdi.

"Yaşam alanlarımıza önem veriyoruz"

Yaşam alanlarının temiz ve hijyenik olmasına önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her hafta Cumartesi günü belirlediğimiz bir mahallemizde temizlik gerçekleştiriyoruz. İlçemizin sokaklarına ve çevresine sahip çıkarak, kentimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyoruz” dedi.