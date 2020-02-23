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Mamak'ın mahalleleri pırıl pırıl

Mamak Belediyesinin 250 kişiden oluşturduğu temizlik timi daha temiz bir Mamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Her hafta cumartesi günü bir mahallede köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, Şirintepe Mahallesi'ni bir uçtan bir uca temizledi. Daha güzel ve daha temiz bir Mamak için 250 kişiden oluşan temizlik timi, mahallede temizlikten ağaç budamaya, ilaçlamadan yol bakım ve onarıma kadar hummalı bir çalışma yürüttü.


İlçe genelinde sürdürülen hummalı temizlik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşımızın sağlıklı, temiz ve ferah bir ilçede yaşayabilmeleri için temizlik çalışmalarımızda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Daha temiz bir Mamak için vatandaşlarımızın da gerekli özeni göstererek bizlere destek olmalarını istiyoruz” dedi.

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