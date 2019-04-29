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Mamak'ın simgesi haline geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara’nın ilk Millet Bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi’nde incelemede bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara'nın ilk Millet Bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu. Millet bahçesinin hem Mamak'ın hem de Ankara'nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandırdığını kaydeden Köse, “Doğanın bütün tonlarının buluştuğu bu özel adres şimdiden ilçemizin simgesi haline geldi. Diğer etaplar için çalışmalarımıza başladık” dedi.


Hafta sonu yoğun ilgi


Özellikle hafta sonlarında vatandaşın Üreğil Millet Bahçesi'ne yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Köse, “Mamaklılar doğayla iç içe huzur dolu bir ortamda, toprağa, yeşile ve doğaya olan özlemini gideriyor. Ankara'nın birçok ilçesinden vatandaşımızı da Mamak'ta misafir ediyoruz. Bundan sonra ki hedefimiz millet bahçemizin kalan etaplarını tamamlamak ve tüm Ankaralıların hizmetine sunmaktır” diye konuştu.

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