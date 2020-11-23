Mamaklı çiftçiler bilgilendirildi

Mamak Belediyesi ile Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından imzalanan “Tarım ve Kırsal Kalkınmada İş Birliği Protokolü” kapsamında Mamaklı çiftçiler Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

tarafından sağlanan hibe ve destekler hakkında bilgilendirildi. Mamak Belediyesi Kutludüğün Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Mamak Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahman Keleş, TKDK İl Koordinatörü Emre Yeniay, Mamak Kadın Kooperatifi Başkanı Sena Özkul Pehlivanlı, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. İlçede tarım, hayvancılık ve sanayinin gelişmesi için birçok çalışma yürüttüklerini belirten Mamak belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, “Pandemi süreci tarımsal üretimde kendi kendine yeten bir ülke olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Bunun yanında yerel tarımsal değerleri koruyup bunları gelecek nesillere de aktarmak bizlerin sorumluluğu. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayii ne kadar önemliyse, gıda güvenliği de aynı derecede önemlidir. Çiftçilerimizin ne zaman başı sıkıntıya düşerse, Mamak Belediyesi olarak yanlarında biz varız” dedi.

Sorular cevaplandı

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sunulan hizmetler ve destek ile hibe programlarının önemine vurgu yaparak “Pandemi sürecinde de anlaşıldı ki dünyanın en kritik ve stratejik sektörlerinden biri tarım ve gıda sektörüdür. Bakanlığımız olarak gerek sahadaki çalışmalarımızla gerek destek ve hibe programları ile tarımsal üretimin devamlılığı ve gıda güvenliğinin temini için gayret içerisindeyiz. İl ve İlçe Müdürlüklerimizin kapıları her zaman çiftçilerimize açıktır” diye konuştu.

Programın sonunda çiftçiler tarafından sorulan sorular cevaplandı.