Mamaklı çocuklara çifte bayram

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklar için 5 bin adet top, şeker ve oyuncakla dolu otobüsle mahalleleri turladı. Balkonda oturan, pencereye çıkan vatandaşları selamlayan Köse, oyuncaklar dağıtıp çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Bayramın özel bir gün olduğunu belirten Köse, “Bayram dolayısıyla bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Buna dikkat ederek çocuklarımıza toplar dağıtacağız. Bayramın neşeyle, mutlulukla geçmesi için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Korona virüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini ancak Türkiye'nin zamanında aldığı tedbirler sayesinde vaka sayılarının her geçen gün düştüğünü belirten Köse, "Vatandaşlarımızdan yine de şunu istirham ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına dikkat edelim. Bu süreci daha hızlı bir şekilde aşmak için bu hassasiyetlerimizle evde kalarak bayramlaşmamızı bir sonraki bayrama erteleyelim" dedi. Başkan Köse'ye AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir de eşlik etti.