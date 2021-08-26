Mamaklı gençler izci oluyor

11-15 yaş arası toplamda 100 izcinin katılacağı kamp programı Bolu ve Ankara olmak üzere 2 etaptan oluşacak. Mamaklı izciler için temel kamp eğitimlerinin yanı sıra, vahşi yaşam gözlemi, gökyüzü gözlemi, kuş gözlemciliği gibi birçok etkinlik gerçekleştirecek. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, 1-12 Eylül tarihleri arasında gruplar halinde gerçekleştirilecek.

"Çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz"

Gençlerin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal karakter gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İzcilik kampımız da bunlardan biri. Bu kamplarda çocuklarımıza, gerekli el becerilerini kazandırmayı, kendine güvenen sorumluluk almaya hazır ve istekli, doğayı ve kültür eserlerini koruyan iyi bir vatandaş olma bilincini aşılamak istiyoruz” dedi.