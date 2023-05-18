Mamaklı Gençlerin “Gençlik Koşusu”

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara Mamak'ta 2 bin ve 3 bin metrede düzenlenen Gençlik Koşusu, lise öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Mamak'ta Gençlik Koşusu düzenlendi. Lise öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen koşuda kategoriler “2 bin metre genç kızlar” ve “3 bin metre genç erkekler” olarak oluşturuldu.

Genç kızlar kategorisinde birinciliği Zeynep Hazal Elden, ikinciliği Ezelnur Gündoğdu, üçüncülüğü ise Sevgi Narin kazandı.

Genç Erkekler Kategorisinde ise Samet Öngür ipi göğüslerken, Emir Öztürk ikinci, Anıl Öztürk üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere madalya ve sertifikalarını Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar takdim etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Mamak'ımızda sporu ve sporcu kardeşlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Gençlerimizin Gençlik Koşusuna büyük katılımı bizi çok mutlu etti. Spora ilgili, sporla iç içe olan gençlerimizi gördükçe gururlanıyoruz. Bizler ilçemizde her çocuğumuzun her gencimizin en az bir spor dalında lisans kazanmasını istiyoruz ve bu hedefle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.