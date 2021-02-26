Mamaklı gitaristler sahnede

Pandemi döneminde sanata ve sanatçıya olan desteği sürdüren Mamak Belediyesi'nin bu haftaki konukları ise belediyenin gitar kursiyerleriydi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde online olarak düzenlenen “Gençlik Konseri” ile genç müzisyenler ekran başındaki izleyicilere keyifli dakikalar geçirtti.

"Geleceğin sanatçılarını Mamak'ta yetiştiriyoruz inşallah"

Kültür ve sanattan yoksun bir Mamak düşünemediklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, seçim döneminde gençlerin en az bir enstrüman çalmalarını istediklerini ve açılan kurslarla yetenek keşfine çıkacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, “Bugün gelinen noktada gençlerimizi bu şekilde görmek bizlere umut verdi. Neden Mamak'tan Neşet Ertaşlar, Müslüm Gürsesler çıkmasın. Geleceğin sanatçılarını Mamak'ta yetiştiriyoruz inşallah” dedi.