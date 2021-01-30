Mamaklı iki kadının başarı hikayesi

Mamak Belediyesi'ne bağlı Aile Merkezlerinde, “Meslek Edindirme" kurslarına katılan İlknur Akdoğan ve Burcu Yaman, kendi işinin patronu oldu. Mamak Belediyesi Başak Aile Merkezi'nde tanışan iki kursiyer, birlikte iş yeri açarak, hem ortak hem de patron oldular.

Mamak Belediyesi tarafından oluşturulan Aile Merkezleri bünyesinde hizmet veren Meslek Edindirme Kursları'na katılan kursiyerler, sabırlı çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı.

Hayalini gerçekleştirdi, kendi işini kurdu

Mamak'ın 18 ayrı mahallesinde hizmet veren merkezler sayesinde kadınlar üretime dahil oluyor. Gösterdikleri çaba ve azimle büyük başarılara imza atmaya başlayan Mamaklı kadınlardan her geçen gün yeni bir başarı öyküsü çıkıyor. Mamak Belediyesi Başak Aile Merkezi'nde cilt bakımı kursuna giden İlknur Akdoğan, kursu tamamladıktan sonra aldığı sertifikalarla hayallerini gerçekleştirdi. Bostancık Mahallesi'nde Güzellik Salonu açan Akdoğan, yıllarca personel olarak çalıştığını, hayalinin kadınları güzelleştirmek üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Başak Aile Merkezi'ne gelerek 1 yıl cilt bakımı eğitimi aldım. Aile ortamında, güler yüzlü hizmetleriyle tüm kadınların gitmelerini tavsiye ederim. Başarmak inanmakla başlar. İnandım ve başardım” dedi.

Cildindeki sorunlar, cilt bakımı uzmanı yaptı

Küçük yaştan beri cildindeki sorunlardan dolayı cilt bakım merkezine gitmesi gereken, ancak imkanları daha fazla el veremeyince Başak Aile Merkezi'nde cilt bakımı eğitimi almaya karar veren Burcu Yaman da, "Başak Aile Merkezi'nde cilt bakımı kursunun açıldığını duyunca çok mutlu oldum. Hem kendi cildimi tanımak, hem kendime hem de diğer kadınlara faydam olmalı diyerek, kursu tamamladım. Bana çok büyük katkısı oldu kursların. Arkadaşlarım oldu, kaynaşmayı öğrendim, birlikte eğlendim. Belediye Başkanımıza bizlere bu imkanlarını sunduğu için çok teşekkür ederim. Umarım pandemi bir an önce biter yine farklı kurslardan faydalanarak, arkadaşlarımızla doyasıya vakit geçiririz" ifadelerini kullandı.