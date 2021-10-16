İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mamaklı Kadir Şantaş Gençler Türkiye Taekwondo şampiyonu

Mamak Belediyesi’nin taekwondocusu Kadir Şantaş, Ankara’da yapılan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda 63 kiloda şampiyon oldu.

Mamak Belediyesi'nin taekwondocusu Kadir Şantaş, Ankara'da yapılan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 63 kiloda şampiyon oldu.


Mamak Belediyesi'nin taekwondocusu Kadir Şantaş, Ankara'da yapılan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 63 kiloda şampiyon oldu. Gençliğe ve spora büyük önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizde sporun gelişmesi ve yaygınlaşması adına gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Gençlerimizde ilçe genelinde onlar için yaptığımız projeleri en verimli şekilde kullanarak ilçemizi gururlandırmaya devam ediyor. Şampiyonlar Mamak'tan çıkar" dedi.



Köse'ye teşekkür etti


Taekwondo'da Türkiye'nin başarılı kulüplerinden biri olduklarını ifade eden Şantaş, "Bu önemli başarımın arkasındaki en büyük güç Mamak Belediyemiz. Bize güvenen, inanan ve tüm desteğini sunan başta Mamak Belediye Başkanımı Murat Köse,'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.