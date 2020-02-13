İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mamaklı miniklerin sinema keyfi

Mamak Belediyesi Mobil Anaokul öğrencileri, sinema keyfi yaşadı.

NataVega AVM'de “Rafadan Tayfa” filmini izleyen minikler keyifli zaman geçirdi.


Heyecan dolu maceralarıyla çocukların en çok sevdiği çizgi film karakteri olan Rafadan Tayfa'yı izlemeye gelen minikler, kahkahaya boğuldu. Gençler ve çocuklar için eğitimden spora, geziden sanata birçok etkinliğe imza attıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımız sinema ortamında buluşarak, keyifli bir filmi birlikte izlediler. Sosyal anlamdaki ortamlar, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken önemli adımlar. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Onların vakitlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.



Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi kuruluyor


Paylaşımı, takım olmayı, işbirliğini, sadakati ve güveni öğretme teması etrafında oluşan karakterleriyle miniklerin duygusal gelişimine olumlu katkı sunan Rafadan Tayfa filmi, Mamaklı çocukları heyecan dolu bir yolculuğa çıkarttı. Çocuklara, karşısındaki kişilere duyarlı, empati kurabilen ve etkili insan ilişkileri edinmeyi öğütleyen Rafadan Tayfa, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Sinema etkinliğinin 5 gün boyunca devam edeceğinin altını çizen Başkan Köse, “Önümüzdeki günlerde Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi kurulacağının da müjdesini vererek, çocuklar ve gençlerin kurulacak mecliste kararlar alacaklarını ve ilçenin yönetiminde söz sahibi olacaklarının da altını çizdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.