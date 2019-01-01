Mamaklı sayokancılar siyah kemere yükseliyor

7'den 70'e her yaşta sporcuyu bünyesinde barındıran Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'ndan 13 sporcu, Sayokan Dünya Federasyonu tarafından yılda bir kez düzenlenen San Közgüsü sınavında üst kemere yükselerek sayokan hocalığı anlamına da gelen aybarlık yolunda ilk adımı attı.

Karabük Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen San Közgüsü sınavının sonunda Mamaklı alp ve almılalardan 2‘si Aybarlık sınavına, 2 sporcu Ediz Tuyun sınavına ve 9 sporcu da Tuyun sınavına katılmaya hak kazandı. Yapılan çalışmalar ve hayata geçen tesislerle gençleri spora kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Farklı branşlarda sportif çalışmalarımızla ilçemizde spora verdiğimiz desteği herkese gösterdik. Mamaklı gençler bu spor dalını çok sevdi. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Belediyeler, üniversiteler, kulüpler, topluluklar ve dernekler olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden toplam 43 sayokancının katıldığı sınav, görsel bir şölene dönüştü. Sporcular, gövde gösterisinin yanı sıra yüksek puan alabilmek için yarıştılar.