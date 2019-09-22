Mamaklı sayokancılardan 55 madalya

Türkiye'nin en güçlü sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu, bu yıl 55 madalya kazandı.

Türkiye'nin en güçlü sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu, madalyaya doymuyor. Kurulduğu günden bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda toplamda 121 madalya ve bir takım halinde şampiyonluk kazanan Sayokan Takımı, Mamak'ın gururu oldu. Ata sporu olan sayokanda elde edilen başarılardan dolayı tüm

sporcuları tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Milli benliğimizin bir parçası olan bu sporun ilçemizde öğrenilmesi bizim için önemli. Mamak Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. 2019 yılının başından bugüne 55 madalya kazanan sporcular yıl bitmeden yeni başarılara imza atmak istiyorlar” diye konuştu.

"Sayokan uluslararası arenalarda olmalı"

Kendi kültürümüzden çıkmış, kültürümüzün değerleriyle yoğrulmuş ata sporu olan sayokan sporunun uluslararası arenada yer bulması gerektiğini aktaran Köse, “Karate, judo gibi sporlar olimpiyatlarda boy gösteriyorsa, sayokanın da hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Bizlerde bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.