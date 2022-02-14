Mamaklı tekvandocu altın madalyanın sahibi

Uluslararası ve ulusal arenalarda boy gösteren Mamak Belediyesi sporcuları, organizasyonlara damga vurmaya ve adını duyurmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok branşta aldığı kupa ve madalyalarla adını duyuran Mamak Belediyesi'nin altın çocuklarından bir başarı daha geldi. Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Merve Nur Evci, 67 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Mamak'tan çıkıyor

Gençlerin yeteneklerini keşfedecekleri spor dallarıyla buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak'ta gençlerin ilgili oldukları dalda lisanslı sporcu olmalarını istiyor, onlar için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkıyor” dedi. Antalya'da düzenlenen turnuvada önemli bir başarı elde eden Merve Nur Evci'yi tebrik eden Başkan Köse, “Mamak'ın sporcuları ile anılan bir şehir olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.