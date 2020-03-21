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Mamak'ta 10 bin aileye sağlık seti

Mamak Belediyesi, Korona virüse (Covid-19) karşı 10 bin aileye sağlık seti dağıttı.


Mamak Belediyesi, dünyada salgın haline gelen Korona virüse karşı vatandaşlara sağlık seti dağıttı. Gönül Çarşısı'nda kaydı bulunan ihtiyaç sahibi 10 bin aileye dağıtılan sağlık setinde ise temel temizlik ürünleri bulunuyor.


Eve teslim sağlık seti


Korona virüsünün dünyada baş göstermesinden sonra vatandaşların toplu olarak kullandığı alanların tamamında dezenfeksiyon çalışmaları yoğun bir şekilde yapıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İhtiyaç sahibi ailelerimizi de unutmadık. Gönül Çarşısı'nda kaydı bulunan ailelerimiz için hazırlamış olduğumuz sağlık setleri ve virüsten korunma yönetimini anlatan ‘14 Kural' broşürlerimizi evlerine kadar götürerek teslim ettik. Sadece resmi kurumların değil, bütün vatandaşlarımızın bilincinin artırılmasını istiyoruz. Bu kapsamda da korona virüsü ile mücadelede hizmet yelpazemize her gün bir yenisini ekliyoruz” dedi.

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