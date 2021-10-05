İhlas Haber Ajansı

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Mamak'ta 2. Uçurtma Şenliği Başlıyor

Mamak Belediyesi geleneksel hale getirdiği uçurtma şenliğinin bu yıl ikincisini düzenliyor.

10 Ekim Pazar Günü saat: 11.00'da Ege Mutlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek etkinlikte 2 bin uçurtma Mamak semalarını renklendirecek. 7'den 70'e tüm vatandaşların katılabileceği şenlik gün boyu sürecek.


Vatandaşların doğaya karşı ilgisini artırmak ve keyifli bir hafta sonu geçirmeleri adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleneksel hale getirdiğimiz uçurtma şenliğimizle çocuklarımız hem el becerilerine geliştirecek hem de eğlenceli bir gün geçirecek. Etkinliğimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

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