Mamak'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yılı Mamak'ta coşku ile kutlandı. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Mamak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mamak'ta coşkuyla kutlandı. Çocukları gelecek yarınlara en iyi şekilde hazırlayacak kişilerin öğretmen ve veliler olduğunu kaydeden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin güvencesi ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 99 yıl önce bayram ilan ettiği günün adı olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Küçük hanımlar küçük beyler sizler geleceğin parlayan birer yıldızı ve mutluluk meşalesi olacaksınız. Sadece ülkemizde değil tüm dünyaya örnek bir nesil olacaksınız. Sizlere güveniyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdür Rahmi Güney, “Çocuklarımızın gelecekte ülkemizi çok daha iyi yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. Nice bayramları aynı heyecan içinde yaşamak ve yaşatmak arzusu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıldönümünü yürekten kutluyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ilçede bulunan okulların düzenlediği gösteriler renkli anlara sahne olurken, programın kapanışı ise Şehit Piyade Er Murat Eroğlu Ortaokulunun Koro'sunun seslendirdiği, 'Bütün Dünya Buna İnansa' adlı parçaya protokol üyeleri ve salonda bulunan herkesin eşlik etmesiyle son buldu.

Programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.