Mamak'ta Akça Ali köyü bağlantı yolu asfaltlandı

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Mahallesi Akça Ali köyü bağlantı yolunda 3,5 kilometre sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mamak'ta altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Yeni yaşam alanları oluştururken bir taraftan bozulan yollarımızı onarıyor, bir taraftan da asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Mamak'ın geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.