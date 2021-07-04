Mamak'ta Anadolu buluşması

Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro'da düzenlenen "Bir Anadolu Masalı" adlı dans gösterisi, Mamaklılardan yoğun ilgi gördü.

Mamak Belediyesi'nin her cumartesi düzenlediği 'Yaz Konserleri' kapsamında bu hafta Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro'da düzenlenen "Bir Anadolu Masalı" adlı sahne gösterimi Mamaklılardan yoğun ilgi gördü. Anadolu'dan esintiler taşıyan birbirinden güzel dans gösterileri, programı izlemeye gelen konuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Dansların yanı sıra Devlet Halk Dansları ses sanatçıları ve solistlerinin söyledikleri türküler de geceye renk kattı. Topluluk gecenin finalini Türk bayraklı danslarıyla yaptı.