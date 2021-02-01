İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mamak'ta 'Anadolu Ezgileri'

Mamak Belediyesi, sanatseverler ile sanatçıları sanal ortamda bir araya getirerek salgın sürecinden etkilenen sanatçılara destek olmaya devam ediyor.


Salgın sürecinden olumsuz etkilenen müzisyenlere destek olmak için halk konserleri etkinliği düzenleyen Mamak Belediyesi, sosyal medya hesaplarını sahneye çevirerek, müzisyenler ile dinleyicileri sanal ortamda buluşturmaya devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserlerde bu hafta Anadolu Ezgileri seslendirildi. Uzun süredir kısıtlamalar nedeniyle sanatlarını icra edemeyen müzisyenler ve ses sanatçıları, müzikseverlerle buluşmanın mutluluğunu ve manevi hazzını yaşadı.


Eğlence yerlerinin kapatıldığı bu dönemde gelir kaybı yaşayan müzisyenlere “Halk Konserleri” projesiyle destek verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Dijital çağın nimetlerinden faydalanarak vatandaşlarımıza hem keyifli dakikalar izlettiğimiz hem de müzisyenlerimizin sahneye dönmesine vesile olduğumuz için çok mutluyuz. İmkanlarımız ölçüsünde bu tür sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.