Mamak'ta araçlar tek tek dezenfekte ediliyor

Mamaklıların ulaşımlarını sağlıklı bir şekilde sağlamaları amacıyla kurulan dezenfekte istasyonuna gelen sürücüler, gün içerisinde beklemeden araçlarını kolaylıkla dezenfekte ettirebiliyor. Mamak'ın dört bir yanında hijyen seferberliğini sürdürdüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak genelinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Bunlardan biri de mobil istasyonumuz. Dolaşımda olan araçları dezenfekte ederek riski azaltıyoruz. Ülkemizde ilk korona virüs vakası tespit edildiğinden beri yaklaşık 500 bin aracı dezenfekte ettik. Bir kez daha ticari taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. İçiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Normal hayata geçişin sağlıklı bir şekilde olması kurallara uymaktan geçiyor. Hem şoför esnafımızın hem de vatandaşlarımızın yapılan uyarılara uymalarını rica ediyorum” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden korona virüse karşı Mamak'ta da büyük bir mücadele veriliyor. Belediye ekipleri tarafından yürütülen dezenfekte işlemlerinde özel içerikli sıvı ve büyük bir sis bulutu haline gelerek tüm alana ulaşan elektrikli ULV makinasıyla korona virüs başta olmak üzere virüs ve bakterilere karşı daha etkin bir şekilde mücadele veriliyor. Mamak eski pazaryerinde kurulan dezenfekte istasyonu ile dolmuş, taksi, otobüs ve özel araçların içi ve bagajları dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında da vatandaşları bilgilendiriyor. Kontrollü sosyal yaşam kuralları çerçevesinde uyulması gerekenleri de hatırlatan ekipler, şoför esnafı ve vatandaşların otobüs, dolmuş, taksilerde maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini de hatırlatıyor.