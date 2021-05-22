Mamak'ta asfalt çalışmaları devam ediyor

İmara uygun yapılaşmasını tamamlayan mahallelerinin üst yapı eksikliklerini hızlı bir şekilde tamamlayan Mamak Belediyesi, kaliteli, güvenli ve konforlu yol hizmeti için asfalt ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mamak Belediyesi, bu yılın başından itibaren 10 milyon 659 bin 50 kg asfalt serimi gerçekleştirdi. Hizmetteki başarı çıtasını her yıl biraz daha yukarıya çıkarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bütün dünyayı etkileyen korona virüs salgınıyla mücadele ederken, temel belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürdüklerini kaydetti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Köse, “Fen işleri yatırımlarında başarılı bir yılı geride bıraktık. Şehirleşen mahallelerimizin yollarını asfalt ve kaldırım çalışmasıyla konforlu hale getirirken, yeni yollar açtık. Biz, kendisiyle yarışan, yaptıklarını asla yeterli görmeyen bir belediyeyiz. Hemşehrilerimiz, hizmetin en güzelini hak ediyor ilkesiyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021'de de azimle çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız ve hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Büyüyen nüfus göz önünde bulundurularak yapılmış, asfalt ve kaldırımları sorunsuz, yeni yolları açılmış bir ilçe olacağız. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Mamak'ın geleceğine yapılan yatırımdır“ dedi.