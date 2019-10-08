Mamak'ta asfalt hamlesi

İlçede ihtiyaç duyulan sokaklarda sıcak asfalt serimi, yama, kaldırım, bordür ve tretuvar çalışmalarını sürdüren ekipler, bozulan yolları onarıyor. Nisan ayından itibaren 24 milyon 26 bin 620 kilogram asfalt serimi, 19 bin 487 metre yol açımı, 11 bin 388 metre bordür ve 11 bin 649 metrekare tretuvar yapıldı.

Her mahalleye eşit hizmet

Mamak'ın her mahallesinde ne ihtiyaç varsa hepsini tek tek yapacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak'ta her mahalleye eşit hizmet götürüyoruz. Mamak'ı daha modern bir ilçe görünümüne kavuşturmak ve acil yapılması gereken yolların asfaltlanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.