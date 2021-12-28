Mamak'ta Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

Mamak Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü Yeni Bayındır Mahallesi'nden başlayıp, Küçük Kayaş Mahallesi'ne kadar uzanan fener alayı ile kutladı. Seymen ekibinin gösterileri ile başlayan coşkulu etkinliğe, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Mamak semaları meşalelerle aydınlandı.

Milli Mücadele'nin dönüm noktası

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin istiklal mücadelesinin dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Erzurum Kongresi gibi Sivas Kongresi gibi Atatürk'ün Ankara'ya gelişi de Milli Mücadelemizde önemli dönüm noktalarından biridir. İstiklal Mücadelemizin en önemli kararlarının alındığı yer Ankara'dır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemiz'in kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Bu anlamlı günde, bu güzel etkinliği gerçekleştiren Mamak Belediyesine, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin kurtarıcısı, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

"İstiklal yolunda hep beraber yürüyeceğiz"

Ankaralılar olarak böylesine anlamlı geçmişe sahip oldukları için gururlu ve mutlu olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ankara'da 102 yıl önce daha da güçlü parlayan istiklal meşalesinin, kıyamete kadar güçlenerek yanması için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Böylesine önemli bir günde düzenlediği etkinlik için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye şükranlarını sunduğunu ifade eden MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ne Mutlu Türk'üm Diyene” dedi.