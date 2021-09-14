Mamak'ta Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanacak

Mamak Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında birçok kentle eşzamanlı olarak Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlayacak.

Mamak Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında birçok kentle eşzamanlı olarak Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlayacak. Bu yılki teması “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” olarak belirlenen hafta kapsamında Mamak Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda, "Pedallar dönüyor Mamak Hareketleniyor" etkinliği düzenleyecek. Toplu taşımanın, yürüme ve bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası programı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 10.00'da Mamak 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'ndan başlayıp, Üreğil Millet Bahçesi'nde son bulacak. Üreğil'de halk oyunları ve gitar dinletilerinin de gerçekleşeceği etkinlik Mamaklılara unutulmaz bir gün yaşatacak.

“Gencinden yaşlısına herkesi bekliyoruz”

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında her dönem yeni bir tema ile bu etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse, “Sağlıklı bir gençlik, sağlıklı bir toplum oluşturmak için sürdürülebilir hareketlilik biçimlerini destekliyoruz. Düzenleyeceğimiz etkinlikte gencinden yaşlısına herkesi bekliyoruz” dedi.