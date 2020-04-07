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Mamak'ta Bilim ve Sanat Merkezinin temeli atıldı

Kutludüğün Bilim ve Sanat Merkezini faaliyete geçiren Mamak Belediyesi, bu merkezlere bir yenisini daha ekledi.

Akdere'de temeli atılan Bilim ve Sanat Merkezi'nin 2020 yılının sonunda hizmete açılması hedefleniyor.


2 bin 940 metrekare inşaat alanı bulunan ve modern mimarinin bir örneği olan yapı, 6 kattan oluşacak. Yapının içinde kafeterya, yemek salonu, çocuk oyun odası, spor salonu, mescit, kütüphane, bireysel çalışma odası, bilgisayar odası, sergi salonu, seminer salonu, kurs odası ve derslikler bulunacak.


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Köse, özellikle çocuk, genç ve kadınların, kendilerini geliştirmelerine fırsat veren merkezlerin Mamaklıların buluşma noktası haline geldiğini vurguladı.


Ders çalışmak, kitap okumak, spor yapmak, kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak isteyen herkese katkı sunduklarını anlatan Mamak Belediye Başkanı Köse, özellikle teknoloji ve sanat üreten nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Köse, “Geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.


Köse, “Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz. Mamak'ı bir kültür sanat şehri olarak konumlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda da Mamaklıları bilim, teknoloji, kültür ve sanatla buluşturuyor, onların ufkunu genişletecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

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