Mamak'ta bilinçlendirme seminerleri devam ediyor

Çağın en önemli problemleri ve insan hayatını etkileyici unsurların ele alındığı seminerlerin bu seferki konusu, “Depresyon ve Depresyonla Baş Etme Yolları” oldu. Mamak Belediyesi ile Ankara İl Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen seminer, Psikolog Mustafa Sait Mert tarafından verildi. Ekin Aile Merkezi'nde gerçekleşen seminerde depresyonun belirtilerinden nedenlerine, depresyondan kurtulma yollarından uygulanacak tedavi yöntemlerine kadar çok sayıda konu üzerinde duruldu. Depresyonun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Psikolog Mustafa Sait Mert, kadınlarda depresyonun daha sık görüldüğünü de belirtti.

Seminerler devam edecek

Sağlıklı toplumun ancak sağlıklı bireylerle mümkün olabileceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Bedensel ve duygusal gelişimi, sosyal davranışları ve gündelik hayatı doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri de stres ve stresin ortaya çıkardığı depresyon. Vatandaşlarımızın bu sorunlarla ilgili bilinçlenmesi, sorunları ile başa çıkabilmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için seminerlerimiz devam edecek” dedi.