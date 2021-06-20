Mamak'ta çocuk şenliği başladı

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklar için yeni normalleşme süreciyle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyen Mamak Belediyesi, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara verilen çocuk şenliğini bu yıl yeniden düzenlemeye başladı. Dans gösterilerinden tiyatro oyunlarına, konserlerden yarışmalara, turnuvalardan spor müsabakalarına, oyun istasyonlarına kadar birbirinden eğlenceli, renkli ve eğitici etkinlikler Mamaklılarla buluşmaya başladı. Saimekadın Amfi Tiyatro'da düzenlenen şenlikte her cuma saat 18.00'de gerçekleşecek animasyon gösterileri, sihirbaz gösterisi, balon şov ve Hacivat-Karagöz gibi etkinlikler yer alıyor.

Cuma çocuklar, cumartesi yetişkinlere

Kademeli normalleşme sürecinde uzun süre evde sıkılan çocukları “çocuk şenliği” ile eğlendirmek istediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızın ve yetişkinlerin eğleneceği, enerjilerini güzel etkinlikler ile atmaları için Saimekadın Amfi Tiyatro'da bir dizi etkinlik belirledik. Geleceğimizin umut ışığı olan çocuklarımızı mutlu etmek ve sağlıklı bir gelecek temin etmek bizim en temel görevlerimizden biridir. Önümüzdeki dönem çocuklarımız için daha fazla çalışmaya onlar için daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim en büyük yatırımımız çocuklarımıza. Her cuma çocuk şenliğimize, her cumartesi de yaz konserlerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.