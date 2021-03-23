Mamak'ta çocuklar için C vitamini anlatıldı

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nde içerisinde hizmet veren anaokullarında minikler için hastalıklardan korunma yolları ve C vitaminin önemi onlarca portakalın suyu sıkılarak anlatıldı.

Mamak Belediyesi, Aile Merkezlerinde hizmet vermeye başlayan anaokullarında minik misafirlerini ağırlıyor. 19 Aile Merkezi'nde anneleri hobi ve meslek edindirme kurslarında öğrenirken miniklerin ilgi odağı haline gelen anaokullarından birini barındıran merkezlerden Kayaş Aile Merkezi'nde minik çocuklar için C vitaminin önemi ve hastalıklara karşı korunmak eğlenceli bir etkinlikle anlatıldı. Yaklaşık 30 minik önce portakalları soydu, ardından da sıkarak afiyetle içti. 3-5 yaş arasındaki çocuklar anneleri kurstayken, haftanın beş günü gönüllerince eğleniyor.